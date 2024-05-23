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Доля ММСБ в ВВП Азербайджана приблизилась к 27%

Доля ММСБ в ВВП Азербайджана приблизилась к 27%
Финансы
23 мая 2024 г. 13:43
Доля ММСБ в ВВП Азербайджана приблизилась к 27%

За последние 4 года доля микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана увеличилась на 3 процентных пункта - с 23,5% до 26,5%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год".

"Наша цель - 60%. Я не знаю, когда мы сможем ее достичь, но темпы роста в этой сфере сохраняются", - сказал депутат.

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Версия на английском языке Share of MSMEs in Azerbaijan’s GDP nears 27%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda MKOS-un ÜDM-də payı 27 %-ə yaxınlaşıb

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