Доля ММСБ в ВВП Азербайджана приблизилась к 27%

За последние 4 года доля микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана увеличилась на 3 процентных пункта - с 23,5% до 26,5%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год".

"Наша цель - 60%. Я не знаю, когда мы сможем ее достичь, но темпы роста в этой сфере сохраняются", - сказал депутат.