В Азербайджане выданы лицензии платежной организации и эмитентам электронных денег

Решением правления Центрального банка Азербайджана от 16 мая 2024 года ООО A-Solutions и ООО United Рayment были предоставлены бессрочные лицензии на право осуществления деятельности в качестве эмитента электронных денег, а ООО Token Azerbaycan - в качест

Решением правления Центрального банка Азербайджана от 16 мая 2024 года ООО A-Solutions и ООО United Рayment были предоставлены бессрочные лицензии на право осуществления деятельности в качестве эмитента электронных денег, а ООО Token Azerbaycan - в качестве платежной организации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, лицензии выданы в соответствии с законом “О платежных услугах и платежных системах”. В настоящее время проводится оценка других организаций, подавших заявку на получение лицензии.