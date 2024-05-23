О нас

В Азербайджане выданы лицензии платежной организации и эмитентам электронных денег

В Азербайджане выданы лицензии платежной организации и эмитентам электронных денег Решением правления Центрального банка Азербайджана от 16 мая 2024 года ООО A-Solutions и ООО United Рayment были предоставлены бессрочные лицензии на право осуществления деятельности в качестве эмитента электронных денег, а ООО Token Azerbaycan - в качест
Финансы
23 мая 2024 г. 16:10
В Азербайджане выданы лицензии платежной организации и эмитентам электронных денег

Решением правления Центрального банка Азербайджана от 16 мая 2024 года ООО A-Solutions и ООО United Рayment были предоставлены бессрочные лицензии на право осуществления деятельности в качестве эмитента электронных денег, а ООО Token Azerbaycan - в качестве платежной организации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, лицензии выданы в соответствии с законом “О платежных услугах и платежных системах”. В настоящее время проводится оценка других организаций, подавших заявку на получение лицензии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Electronic money and payment organizations get licenses in Azerbaijan for first time
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilk dəfə elektron pul və ödəniş təşkilatlarına lisenziyalar verilib

Другие новости из категории

Министр финансов: Инфляция не должна превышать однозначную цифру
Министр финансов: Инфляция не должна превышать однозначную цифру
23 мая 2024 г. 14:43
Самир Шарифов прокомментировал мнение о высоком уровне внутреннего госдолга
Самир Шарифов прокомментировал мнение о высоком уровне внутреннего госдолга
23 мая 2024 г. 14:28
Доля ММСБ в ВВП Азербайджана приблизилась к 27%
Доля ММСБ в ВВП Азербайджана приблизилась к 27%
23 мая 2024 г. 13:43
Депутат Вахид Ахмедов предложил пересмотреть продовольственную корзину
Депутат Вахид Ахмедов предложил пересмотреть продовольственную корзину
23 мая 2024 г. 13:10
Вугар Гюльмамедов: В прошлом году Азербайджан не привлекал внешние заимствования
Вугар Гюльмамедов: В прошлом году Азербайджан не привлекал внешние заимствования
23 мая 2024 г. 12:58
В Азербайджане предлагается пересмотреть прогноз экономического роста на этот год
В Азербайджане предлагается пересмотреть прогноз экономического роста на этот год
23 мая 2024 г. 12:56
Спрос на доллары в Азербайджане снизился более чем на 10%
Спрос на доллары в Азербайджане снизился более чем на 10%
23 мая 2024 г. 12:55
Задолженность по налогам в Азербайджане в прошлом году приблизились к 3 млрд манатов
Задолженность по налогам в Азербайджане в прошлом году приблизились к 3 млрд манатов
23 мая 2024 г. 12:32
Увеличилось число акционеров Международного банка Азербайджана
Увеличилось число акционеров "Международного банка Азербайджана"
23 мая 2024 г. 12:14
На содержание представительств Азербайджана за рубежом в 2023 году потрачено 190 млн манатов
На содержание представительств Азербайджана за рубежом в 2023 году потрачено 190 млн манатов
23 мая 2024 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi