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Тахир Миркишили: После Отечественной войны социально ориентированные расходы увеличились втрое

Тахир Миркишили: После Отечественной войны социально ориентированные расходы увеличились втрое После 44-дневной Отечественной войны социально ориентированные расходы государственного бюджета Азербайджана были увеличены в 3 раза.
Финансы
14 июня 2024 г. 12:01
Тахир Миркишили: После Отечественной войны социально ориентированные расходы увеличились втрое

После 44-дневной Отечественной войны социально ориентированные расходы государственного бюджета Азербайджана были увеличены в 3 раза.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"До войны - в 2019 году социально ориентированные расходы бюджета составляли 5,2 млрд манатов, после войны - в 2023 году - 13 млрд манатов, а в 2024 году - 15,7 млрд манатов", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: "Müharibədən sonra sosialyönümlü xərclər 3 dəfə artırılıb"

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