Тахир Миркишили: После Отечественной войны социально ориентированные расходы увеличились втрое

После 44-дневной Отечественной войны социально ориентированные расходы государственного бюджета Азербайджана были увеличены в 3 раза.

После 44-дневной Отечественной войны социально ориентированные расходы государственного бюджета Азербайджана были увеличены в 3 раза.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"До войны - в 2019 году социально ориентированные расходы бюджета составляли 5,2 млрд манатов, после войны - в 2023 году - 13 млрд манатов, а в 2024 году - 15,7 млрд манатов", - отметил он.