О нас

Азербайджан и страны Центральной Азии обсудили возможности интеграции платежной инфраструктуры

Азербайджан и страны Центральной Азии обсудили возможности интеграции платежной инфраструктуры Азербайджан и страны Центральной Азии обсудили сотрудничество, в том числе возможности интеграции платежной инфраструктуры стран.
Финансы
14 июня 2024 г. 15:06
Азербайджан и страны Центральной Азии обсудили возможности интеграции платежной инфраструктуры

Азербайджан и страны Центральной Азии обсудили сотрудничество, в том числе возможности интеграции платежной инфраструктуры стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Было отмечено, что в рамках регионального мероприятия с участием представителей центральных банков Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, которое состоялось 13-14 июня в Баку по инициативе ЦБА, был проведен обмен опытом между экспертами в области платежной инфраструктуры и обсуждены глобальные платежные тенденции.

Кроме того, представители Центробанков стран обсудили возможности применения цифровых валют, расширение использования систем мгновенных платежей, роль модели открытого банкинга в развитии финтеха, применение современных регуляторных технологий в финансовом секторе, расширение обмена информацией в области кибербезопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, Central Asian countries consider future co-op in banking sector
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri bank sektorunda gələcək əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçirib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
14 июня 2024 г. 14:03
Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
12 июня 2024 г. 15:02
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
12 июня 2024 г. 11:00
В Азербайджане запрещаются родственные браки
В Азербайджане запрещаются родственные браки
11 июня 2024 г. 14:25
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 июня 2024 г. 19:10
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi