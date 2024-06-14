Азербайджан и страны Центральной Азии обсудили возможности интеграции платежной инфраструктуры

Азербайджан и страны Центральной Азии обсудили сотрудничество, в том числе возможности интеграции платежной инфраструктуры стран.

Азербайджан и страны Центральной Азии обсудили сотрудничество, в том числе возможности интеграции платежной инфраструктуры стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Было отмечено, что в рамках регионального мероприятия с участием представителей центральных банков Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, которое состоялось 13-14 июня в Баку по инициативе ЦБА, был проведен обмен опытом между экспертами в области платежной инфраструктуры и обсуждены глобальные платежные тенденции.

Кроме того, представители Центробанков стран обсудили возможности применения цифровых валют, расширение использования систем мгновенных платежей, роль модели открытого банкинга в развитии финтеха, применение современных регуляторных технологий в финансовом секторе, расширение обмена информацией в области кибербезопасности.