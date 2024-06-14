В Азербайджане возвращен НДС на 33,5 млн манатов при покупке недвижимости

В Азербайджане потребителям возвращено 33,5 млн манатов налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за жилую и нежилую недвижимость, приобретенную по безналичному расчету.

В Азербайджане потребителям возвращено 33,5 млн манатов налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за жилую и нежилую недвижимость, приобретенную по безналичному расчету.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана.

Указом президента страны от 25 мая 2022 года были утверждены "Условия и порядок возврата налога на добавленную стоимость, уплаченного за жилые и нежилые помещения, полученные потребителями, являющимися физическими лицами, от лиц, осуществляющих деятельность по строительству зданий, в безналичном порядке".

Был подготовлен соответствующий портал, который начал функционировать с ноября 2022 года. За пять месяцев этого года от граждан в налоговые органы поступило 2 522 обращения, рассмотрены 1 532 заявки, уплачено в общей сложности 7,6 млн манатов.