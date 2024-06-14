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В Азербайджане в праздничные дни будут работать банки и отделения ООО "Азерпочт"

В Азербайджане в праздничные дни будут работать банки и отделения ООО "Азерпочт" В праздничные дни с 15 по 19 июня в Азербайджане будут работать филиалы и отделения банков, отделения ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты.
Финансы
14 июня 2024 г. 15:07
В Азербайджане в праздничные дни будут работать банки и отделения ООО Азерпочт

В праздничные дни с 15 по 19 июня в Азербайджане будут работать филиалы и отделения банков, отделения ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, в целях обеспечения постоянного доступа к услугам по обмену валюты в праздничные дни, в общей сложности 15 банков имеющие 158 точек продаж (в том числе 9 точек продаж в 4 банках в 24-часовом режиме), 72 отделения "Азерпочт", 5 обменных пунктов, получивших лицензию на обмен валюты будут обслуживать клиентов (в том числе один в 24-часовом режиме).

Ознакомиться с графиком работы филиалов и отделений банков, пунктов продаж ООО "Азерпочт" и пунктов обмена валюты, которые будут работать в праздничные дни, можно по следующим ссылкам:

https://uploads.cbar.az/press-releases/b06e18d16c4faad8ebec62743.pdf

https://uploads.cbar.az/press-releases/d2b2423754cf425dc57c8ee52.pdf

https://uploads.cbar.az/press-releases/8ea67bb2824c1dac25568b9f9.pdf

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bayram günlərində banklar və “Azərpoçt” fəaliyyət göstərəcək

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