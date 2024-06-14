В Азербайджане в праздничные дни будут работать банки и отделения ООО "Азерпочт"

В праздничные дни с 15 по 19 июня в Азербайджане будут работать филиалы и отделения банков, отделения ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Согласно информации, в целях обеспечения постоянного доступа к услугам по обмену валюты в праздничные дни, в общей сложности 15 банков имеющие 158 точек продаж (в том числе 9 точек продаж в 4 банках в 24-часовом режиме), 72 отделения "Азерпочт", 5 обменных пунктов, получивших лицензию на обмен валюты будут обслуживать клиентов (в том числе один в 24-часовом режиме).
Ознакомиться с графиком работы филиалов и отделений банков, пунктов продаж ООО "Азерпочт" и пунктов обмена валюты, которые будут работать в праздничные дни, можно по следующим ссылкам: