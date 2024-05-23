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Депутат Вахид Ахмедов предложил пересмотреть продовольственную корзину

Депутат Вахид Ахмедов предложил пересмотреть продовольственную корзину
Финансы
23 мая 2024 г. 13:10
Депутат Вахид Ахмедов предложил пересмотреть продовольственную корзину

Состав потребительской корзины, используемой для расчета инфляции в Азербайджане, должен быть пересмотрен.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вахид Ахмедов в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год" на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Госкомстат сообщил, что в апреле текущего года в Азербайджане не было роста цен - месячная инфляция составила 0%. Однако рост цен достаточно высок. Есть товары, которые люди покупают раз в несколько лет. Я предлагаю пересмотреть список товаров, входящих в корзину", - сказал парламентарий.

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