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Объявлена дата продажи акций азербайджанской лизинговой компании

Объявлена дата продажи акций азербайджанской лизинговой компании Подписка на акции ОАО Legion Financial, занимающегося лизинговой деятельностью в Азербайджане, начнется 24 мая и продлится в течение 3 рабочих дней.
Финансы
23 мая 2024 г. 20:44
Объявлена дата продажи акций азербайджанской лизинговой компании

Подписка на акции ОАО Legion Financial, занимающегося лизинговой деятельностью в Азербайджане, начнется 24 мая и продлится в течение 3 рабочих дней.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу (БФБ), акции Legion Financial 21 мая были включены в листинг в стандартном сегменте рынка.

Компания выпустила 13 тысяч обыкновенных, бездокументарных, именных акций стартовой стоимостью 100 манатов каждая (общей стоимостью 1,3 млн манатов).

Андеррайтером размещения является ОАО ”Инвестиционная компания Assist Finance".

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