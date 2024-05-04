Гендиректор АБР: Расширение финансирования необходимо для достижения климатических целей

Расширение потоков доступных финансовых средств является ключевым фактором для осуществления экономических и социальных преобразований, необходимых для достижения целей в отношении изменения климата.

Расширение потоков доступных финансовых средств является ключевым фактором для осуществления экономических и социальных преобразований, необходимых для достижения целей по борьбе с изменением климата.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил генеральный директор АБР Ву Чонг Ум в ходе семинара "Достижение результатов в сфере борьбы с климатическими изменениями для трансформации", проводимого в рамках 57-го ежегодного собрания АБР в столице Грузии.

По его словам, все большее число экстремальных погодных явлений происходит в различных уголках земли.

"Последствия изменения климата - от беспрецедентных засух до разрушительных наводнений - становятся все более очевидными, и они происходят гораздо чаще, чем раньше",- добавил он.