Совет управляющих АБР утвердил финансовую отчетность за 2023 год

Совет управляющих Азиатского банка развития сегодня утвердил финансовую отчетность банка за 2023 год и распределение чистой прибыли за счет его капитальных ресурсов в размере 1,42 млрд долларов, что является самым высоким показателем за всю историю банка.

Совет управляющих Азиатского банка развития сегодня утвердил финансовую отчетность банка за 2023 год и распределение чистой прибыли за счет его капитальных ресурсов в размере 1,42 млрд долларов, что является самым высоким показателем за всю историю банка.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, решение было принято в рамках 57-го ежегодного собрания АБР в столице Грузии.

Чистая прибыль, полученная в 2023 году, будет распределена следующим образом:



1,005 миллиарда долларов США будут переведены в обычный резерв АБР для поддержки роста капитала банка и обеспечения базы для получения дохода;



292,5 млн долларов будут отчислены в Азиатский фонд развития, который предоставляет гранты беднейшим и наиболее уязвимым развивающимся странам-членам АБР;



110 млн долларов пойдут в Специальный фонд технической помощи, который предоставляет гранты на техническую помощь членам-заемщикам для подготовки проектов и проведения технических или политических исследований;



15 миллионов долларов США - в Азиатско-Тихоокеанский фонд реагирования на стихийные бедствия, который предоставляет гранты развивающимся странам-членам на восстановление жизненно важных служб сразу после бедствия.



По сообщению банка, АБР стремится к достижению процветания, инклюзивности, устойчивости и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, одновременно поддерживая усилия по искоренению крайней бедности. Создан в 1966 году и принадлежит 68 членам, 49 из которых расположены в регионе.