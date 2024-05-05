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Совет управляющих АБР утвердил финансовую отчетность за 2023 год

Совет управляющих АБР утвердил финансовую отчетность за 2023 год Совет управляющих Азиатского банка развития сегодня утвердил финансовую отчетность банка за 2023 год и распределение чистой прибыли за счет его капитальных ресурсов в размере 1,42 млрд долларов, что является самым высоким показателем за всю историю банка.
Финансы
5 мая 2024 г. 10:12
Совет управляющих АБР утвердил финансовую отчетность за 2023 год

Совет управляющих Азиатского банка развития сегодня утвердил финансовую отчетность банка за 2023 год и распределение чистой прибыли за счет его капитальных ресурсов в размере 1,42 млрд долларов, что является самым высоким показателем за всю историю банка.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, решение было принято в рамках 57-го ежегодного собрания АБР в столице Грузии.

Чистая прибыль, полученная в 2023 году, будет распределена следующим образом:

1,005 миллиарда долларов США будут переведены в обычный резерв АБР для поддержки роста капитала банка и обеспечения базы для получения дохода;

292,5 млн долларов будут отчислены в Азиатский фонд развития, который предоставляет гранты беднейшим и наиболее уязвимым развивающимся странам-членам АБР;

110 млн долларов пойдут в Специальный фонд технической помощи, который предоставляет гранты на техническую помощь членам-заемщикам для подготовки проектов и проведения технических или политических исследований;

15 миллионов долларов США - в Азиатско-Тихоокеанский фонд реагирования на стихийные бедствия, который предоставляет гранты развивающимся странам-членам на восстановление жизненно важных служб сразу после бедствия.

По сообщению банка, АБР стремится к достижению процветания, инклюзивности, устойчивости и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, одновременно поддерживая усилия по искоренению крайней бедности. Создан в 1966 году и принадлежит 68 членам, 49 из которых расположены в регионе.

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Версия на азербайджанском языке AİB Rəhbərlər Şurası 2023-cü il üçün maliyyə hesabatlarını təsdiq edib

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