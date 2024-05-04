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Турция поднялась на 4-е место в Европе по привлеченным иностранным инвестициям в проекты

Турция поднялась на 4-е место в Европе по привлеченным иностранным инвестициям в проекты Турция поднялась на 4-е место в Европе по привлеченному в прошлом году объему иностранных инвестиций в проекты внутри страны.
Финансы
4 мая 2024 г. 11:36
Турция поднялась на 4-е место в Европе по привлеченным иностранным инвестициям в проекты

Турция поднялась на 4-е место в Европе по привлеченному в прошлом году объему иностранных инвестиций в проекты внутри страны.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", сообщил глава Офиса по инвестициям при Администрации президента Турции Ахмет Бурак Даглыоглу.

"Турция стала привлекательным направлением для инвесторов благодаря своему стратегическому расположению и сильной инвестиционной среде. Прямые международные инвестиции в размере 10,6 млрд долларов которые мы привлекли в 2023 году, являются наиболее конкретным показателем этого успеха", - отметил Даглыоглу, комментируя отчет международной аудит-консалтинговой корпорацией Ernst & Young о странах, привлекших больше всего прямых международных инвестиций в Европе в 2023 году.

По его словам, в 2023 году число инвестиционных проектов, анонсированных иностранными компаниями в Турции, увеличилось на 17% по сравнению с предыдущим годом.

Даглыоглу отметил, что в период после пандемии Турция продолжала устойчивый рост среди стран Европы, привлекших наибольший объем прямых международных инвестиций.

"Турция заняла 7-е место в европейской лиге в 2020 году и 5-е место в 2022 году. В 2023 году Турция привлекла прямые иностранные инвестиции в 375 проектов и заняла 4-е место в десятке стран в соответствующем рейтинге. Считаем чрезвычайно позитивным тот факт, что обогнали Испанию и заняли четвертое место после Франции, Великобритании и Германии", - отметил он.

Он добавил, что за последние 10 лет Турция сохранила лидирующие позиции по инвестициям, особенно в производственном секторе, в широкой географии, охватывающей Центральную и Восточную Европу, Ближний Восток и Северную Африку (MENA).

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