Минфин Турции: Пик годовой инфляции придется на май и превысит 70%

Пик инфляции в Турции ожидается в мае, затем она начнет снижаться.

Пик инфляции в Турции ожидается в мае, затем она начнет снижаться.

Как передает Report со ссылкой TRT, об этом заявил министр финансов Турции Мехмет Шимшек.

По прогнозам главы Минфина, пик годовой инфляции придется на май и превысит 70 процентов: "В текущем месяце индекс потребительских цен превысит 70 процентов. Однако в результате разработанных властями Турции реформ темпы роста цен начнут быстро сокращаться, и к 2026 году инфляция снизится до однозначных показателей".

Отметим, что в апреле рост годовой инфляции в Турции достиг почти 70 процентов.