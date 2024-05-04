Шарифов: Без правильного финансирования невозможно продвигать климатическую повестку

Без правильного финансирования будет невозможно продвигать климатическую повестку дня.

Без правильно осуществленного финансирования и распределения средств будет невозможно продвигать климатическую повестку дня.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе семинара "Достижение результатов в сфере борьбы с климатическими изменениями для трансформации", проводимого в рамках 57-го ежегодного собрания АБР в столице Грузии.

"Ведутся многочисленные дискуссии о продвижении этой климатической повестки. Многое уже сделано, но я также присоединяюсь к заявлению о том, что нам следует сделать гораздо больше. И одним из важнейших вопросов, конечно же, является финансирование",- сказал он.

По словам министра, Азербайджан, принимающий COP29 в ноябре этого года, будет опираться на позитивные достижения Дубайской COP28.

Он также подчеркнул, что Азербайджан надеется прийти к международному консенсусу для продвижения климатической повестки.