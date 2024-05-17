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ЦБА проводит стресс-тесты для выявления проблем, с которыми может столкнуться финсектор

ЦБА проводит стресс-тесты для выявления проблем, с которыми может столкнуться финсектор В настоящее время влияние физических рисков в финансовом секторе Азербайджана можно наблюдать в банковских кредитах.
Финансы
17 мая 2024 г. 14:30
ЦБА проводит стресс-тесты для выявления проблем, с которыми может столкнуться финсектор

В настоящее время влияние физических рисков в финансовом секторе Азербайджана можно наблюдать в банковских кредитах.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: COP29".

По его словам, ЦБА в настоящее время проводит стресс-тесты, чтобы определить, с какими проблемами в каждой сфере может столкнуться финансовый сектор: "Мы думаем о том, какие передовые меры в связи с этим следует предпринять".

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Версия на азербайджанском языке AMB maliyyə sektorunun üzləşə biləcəyi problemləri müəyyən etmək üçün stress-testlər aparır

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