ЦБА проводит стресс-тесты для выявления проблем, с которыми может столкнуться финсектор

В настоящее время влияние физических рисков в финансовом секторе Азербайджана можно наблюдать в банковских кредитах.

В настоящее время влияние физических рисков в финансовом секторе Азербайджана можно наблюдать в банковских кредитах.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: COP29".

По его словам, ЦБА в настоящее время проводит стресс-тесты, чтобы определить, с какими проблемами в каждой сфере может столкнуться финансовый сектор: "Мы думаем о том, какие передовые меры в связи с этим следует предпринять".