О нас

IFC назвала направления финансирования в связи с устойчивым развитием

IFC назвала направления финансирования в связи с устойчивым развитием Усилия Международной финансовой корпорации (IFC) в настоящее время сосредоточены на пяти основных системах, на которые в совокупности приходится более 9% глобальных выбросов парниковых газов и которые сталкиваются со значительными проблемами адаптации.
Финансы
17 мая 2024 г. 13:34
IFC назвала направления финансирования в связи с устойчивым развитием

Усилия Международной финансовой корпорации (IFC) в настоящее время сосредоточены на пяти основных системах, на которые в совокупности приходится более 9% глобальных выбросов парниковых газов и которые сталкиваются со значительными проблемами адаптации.

Как сообщает Report, об этом сказала представитель Международной финансовой корпорации (IFC) в Азербайджане Алия Азимова на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: Форум устойчивого бизнеса COP29".

По ее словам, сюда входят энергетика, сельское хозяйство, транспорт, сферы производства и городское хозяйство: "Чтобы обеспечить комплексный подход к устойчивому развитию, IFC также направляет финансирование на проекты, связанные с созданием климатически ориентированных финансовых систем и озеленением".

Она отметила, что в 2023 году в глобальном масштабе IFC выделила 14,4 млрд долларов США на проекты по борьбе с изменением климата, что в 2 раза больше, чем годом ранее.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке IFC reveals areas it finances in relation to sustainable development
Версия на азербайджанском языке IFC dayanıqlı inkişaf ilə bağlı maliyyələşdirdiyi sahələri açıqlayıb

Другие новости из категории

Годовая инфляция в еврозоне составила 2,4%
Годовая инфляция в еврозоне составила 2,4%
17 мая 2024 г. 13:28
Kapital Bank выпустит манатные облигации с доходностью 10%
Kapital Bank выпустит манатные облигации с доходностью 10%
17 мая 2024 г. 13:04
Талех Кязимов: Устойчивый финансовый переход в Азербайджане будет поэтапным
Талех Кязимов: Устойчивый финансовый переход в Азербайджане будет поэтапным
17 мая 2024 г. 12:29
В Азербайджане подготавливаются нормативные рамки по зеленым облигациям
В Азербайджане подготавливаются нормативные рамки по "зеленым облигациям"
17 мая 2024 г. 12:12
Талех Кязымов: Частный сектор должен играть ведущую роль в адаптации финансовой системы к новым вызовам
Талех Кязымов: Частный сектор должен играть ведущую роль в адаптации финансовой системы к новым вызовам
17 мая 2024 г. 12:10
Всемирный банк поддерживает Азербайджан в разработке таксономии устойчивого финансирования
Всемирный банк поддерживает Азербайджан в разработке таксономии устойчивого финансирования
17 мая 2024 г. 11:50
Талех Кязимов: Переход к зеленому росту в Азербайджане - основная цель стратегии развития финансового сектора
Талех Кязимов: Переход к зеленому росту в Азербайджане - основная цель стратегии развития финансового сектора
17 мая 2024 г. 11:39
Фарид Гусейнов: Kapital Bank не планирует покупку какого-либо банка в стране или за рубежом
Фарид Гусейнов: Kapital Bank не планирует покупку какого-либо банка в стране или за рубежом
17 мая 2024 г. 11:15
Подписан Меморандум о взаимопонимании между Национальным депозитарным центром и БГУ
Подписан Меморандум о взаимопонимании между Национальным депозитарным центром и БГУ
17 мая 2024 г. 09:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.05.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.05.2024)
17 мая 2024 г. 09:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi