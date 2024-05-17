IFC назвала направления финансирования в связи с устойчивым развитием

Усилия Международной финансовой корпорации (IFC) в настоящее время сосредоточены на пяти основных системах, на которые в совокупности приходится более 9% глобальных выбросов парниковых газов и которые сталкиваются со значительными проблемами адаптации.

Усилия Международной финансовой корпорации (IFC) в настоящее время сосредоточены на пяти основных системах, на которые в совокупности приходится более 9% глобальных выбросов парниковых газов и которые сталкиваются со значительными проблемами адаптации.

Как сообщает Report, об этом сказала представитель Международной финансовой корпорации (IFC) в Азербайджане Алия Азимова на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: Форум устойчивого бизнеса COP29".

По ее словам, сюда входят энергетика, сельское хозяйство, транспорт, сферы производства и городское хозяйство: "Чтобы обеспечить комплексный подход к устойчивому развитию, IFC также направляет финансирование на проекты, связанные с созданием климатически ориентированных финансовых систем и озеленением".

Она отметила, что в 2023 году в глобальном масштабе IFC выделила 14,4 млрд долларов США на проекты по борьбе с изменением климата, что в 2 раза больше, чем годом ранее.