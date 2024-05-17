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Алия Азимова: Поддержка перехода к новой модели развития частного сектора - один из приоритетов IFC в Азербайджане

Алия Азимова: Поддержка перехода к новой модели развития частного сектора - один из приоритетов IFC в Азербайджане Одним из стратегических приоритетов Международной финансовой корпорации (IFC) в Азербайджане является поддержка перехода к новой модели развития частного сектора.
Финансы
17 мая 2024 г. 14:23
Алия Азимова: Поддержка перехода к новой модели развития частного сектора - один из приоритетов IFC в Азербайджане

Одним из стратегических приоритетов Международной финансовой корпорации (IFC) в Азербайджане является поддержка перехода к новой модели развития частного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель IFC в Азербайджане Алия Азимова на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: COP29".

По ее словам, финансовая корпорация продолжит поддерживать усилия Азербайджана по декарбонизации. Несмотря на риски и трудности, возможностей много, отметила Азимова.

Отметим, что за последние 30 лет IFC инвестировала более 800 млн долларов США в более чем 60 проектов в Азербайджане.

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Версия на английском языке IFC reveals its strategic priorities in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке IFC Azərbaycandakı strateji prioritetlərini açıqlayıb

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