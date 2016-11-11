Kapital Bank проводит стимулирующую лотерею

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Kapital Bank проводит лотерею "Хазри приносит деньги" по системе срочных денежных переводов "Хазри". Клиенты, отправляющие денежные средства по данной системе в Азербайджане, автоматически становятся ее участниками.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, на каждые отправленные клиентом 100 манатов дается один шанс. До 10 февраля 2017 года 150 клиентов выиграют по 100 манат каждый, а по итогам лотереи 1 клиент - 1000 манат.

Совершать денежные переводы посредством системы "Хазри" удобно и выгодно. В течение 5 минут, не открывая счет, можно отправить и получить денежные средства по Азербайджану и странам мира. Банковская комиссия начинается от 0,8%. Клиенты круглосуточно могут получить денежные средства через банкоматы Kapital Bank. При этом комиссия с клиента не взимается.

Следует отметить, что к системе "Хазри" также подключены азербайджанские банки Ata Bank, AFB Bank и VTB-Азербайджан. Отныне клиенты также могут воспользоваться данной системой в филиалах вышеуказанных банков по всей стране.