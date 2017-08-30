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Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Kapital Bank предлагает новый проект Birlik Klubu. Об этом сообщили Report из банка.

Теперь, клиенты банка присоединившись к команде Birlik Klub от Kapital Bank имеют возможность воспользоваться рядом привилегий при оформлении очередного кредита.

Членам Birlik Klub банк предлагает клубные карты. В зависимости от вида карты, определенная часть платежа по кредиту будет возвращена на клубную карту в виде бонуса. Также привилегией карты является скидка на комиссию и на годовой процент по кредиту. Владельцам карты Birlik Klub срок оплаты кредита может быть увеличен до 6 месяцев.

Привилегии, которые предоставляются членам клуба, на этом не заканчиваются. Членам клуба со стороны банка и в будущем будут представлены специальные банковские предложения.

Для вступления в клуб клиенты могут обратиться в близлежащий филиал банка.