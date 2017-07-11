Kapital Bank открыл новое региональное отделение

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети, открыл новое отделение Масаллы,расположенный в ASAN Həyat Kompleksi и в ASAN xidmət по адресу г. Масаллы, проспект М. Талышханова.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, новое отделение будет обслуживать клиентов в будние дни с 09:00 до 19:00, а по выходным с 09:00 до 16:00.

Клиентам предлагаются расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.

Отметим, что банк в текущем году планирует завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах согласно новой концепции, также открытие новых отделений. Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.