Иран планирует выпустить криптовалюту

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Государственный банк Ирана Post Bank приступил к созданию криптовалюты.
Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр связи и технологий Ирана Мохаммад Джавад Азери Чехруми.
По его словам, Центробанк Ирана сотрудничает с другими ведомствами в целях контроля цифровых валют.
Напомним, что несколько дней назад Венесуэла эмитировала криптовалюту, и тем самым смогла привлечь средства на 735 млн долларов.
Cavid ƏzimovАвтор новости
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