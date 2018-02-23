Иран планирует выпустить криптовалюту

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Государственный банк Ирана Post Bank приступил к созданию криптовалюты.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр связи и технологий Ирана Мохаммад Джавад Азери Чехруми.

По его словам, Центробанк Ирана сотрудничает с другими ведомствами в целях контроля цифровых валют.

Напомним, что несколько дней назад Венесуэла эмитировала криптовалюту, и тем самым смогла привлечь средства на 735 млн долларов.