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    Иран планирует выпустить криптовалюту

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Государственный банк Ирана Post Bank приступил к созданию криптовалюты.

    Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр связи и технологий Ирана Мохаммад Джавад Азери Чехруми.

    По его словам, Центробанк Ирана сотрудничает с другими ведомствами в целях контроля цифровых валют.

    Напомним, что несколько дней назад Венесуэла эмитировала криптовалюту, и тем самым смогла привлечь средства на 735 млн долларов.

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