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Ипотечное кредитование в Азербайджане сократилось на 27%

Ипотечное кредитование в Азербайджане сократилось на 27%

В январе-августе этого года в Азербайджане по государственной линии выданы ипотечные кредиты на 113,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Центробанка Азербайджана (ЦБА), это на 27,05% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошедший год объем кредитов, рефинансированных Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, увеличился на 8% - до 171 млн манатов. Объем привлеченных за счет выпуска облигаций средств сократился на 40,7% - до 80 млн манатов.

За отчетный период сумма выделенных фонду из госбюджета средств сократилась на 60% - до 20 млн манатов. 

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