Интерес населения Азербайджана к инструментам USD/TRY и USD/RUB резко возрос - ЭКСКЛЮЗИВ

В последнее время интерес населения Азербайджана к валютным инструментам USD/TRY и USD/RUB резко возрос.

Об этом сообщил Report советник председателя правления Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Рашад Агаев.

По его словам, участниками рынка производных финансовых инструментов Азербайджана являются импорто- и экспортно-ориентированные компании, банки, страховые компании и физические лица.

"Участники рынка используют инструменты рынка в основном, для страхования рисков, которые могут возникнуть из-за курсовой разницы. С другой стороны, некоторые инвестиционные компании в стране предоставляют услуги маржинальной торговли, чтобы обеспечить выход населения на рынок производных финансовых инструментов. Наиболее распространенной среди населения являются контракты на разницу, заключаемые по валютно-товарным инструментам на бирже. Следует отметить, что в последнее время резко возрос интерес населения к валютным инструментам USD/TRY и USD/RUB", - отметил Агаев.

Советник председателя правления подчеркнул, что интерес к этим валютам объясняется их высокой волатильностью и возможностью получения высокой прибыли в короткие сроки: "Следует отметить, что неопытные люди, которые вкладывают в рискованные инструменты и не могут управлять рисками, в результате высокой волатильности могут потерять крупные суммы ".

Он напомнил, что ПНФР присоединился к программе обмена знаниями (проект KSP), реализуемой министерством экономики и финансов Кореи и направленной на развитие рынка капитала и производных финансовых инструментов.

"В рамках проекта KSP ожидается развитие рынков акций, облигаций, валюты и производных финансовых инструментов. Отметим, что в мае планируется провести обсуждения проекта и представить окончательные результаты", - сказал Р.Агаев.

Напомним, что в январе-марте текущего года на рынке производных финансовых инструментов Азербайджана совершены операции на 1 089,6 млн манатов, что на 57,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество сделок на данном рынке за год увеличилось на 11% и достигло 28 743.

Илаха Мамедли