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    Ильхам Алиев встретился с президентом Банка ВТБ

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 23 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом, председателем правления Банка ВТБ Aндреем Костиным.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента. 

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