Ильхам Алиев встретился с президентом Банка ВТБ

23 января, 2018 19:56

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 23 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом, председателем правления Банка ВТБ Aндреем Костиным. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.