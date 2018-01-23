Ильхам Алиев встретился с президентом Банка ВТБ

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 23 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом, председателем правления Банка ВТБ Aндреем Костиным.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.
Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 23 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом, председателем правления Банка ВТБ Aндреем Костиным.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.
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