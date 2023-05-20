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Günay Bank объявлен банкротом

Günay Bank объявлен банкротом ОАО Günay Bank, лицензия которого была отозвана Центральным банком Азербайджана (ЦБА) 16 мая, объявлено банкротом.
Финансы
20 мая 2023 г. 08:42
Günay Bank объявлен банкротом

ОАО Günay Bank, лицензия которого была отозвана Центральным банком Азербайджана (ЦБА) 16 мая, объявлен банкротом.

Как сообщает Report, такое решение принял Бакинский коммерческий суд.

Ликвидатором банка назначен Фонд страхования вкладов Азербайджана.

Напомним, что ЦБА аннулировал лицензию ОАО Günay Bank, в связи с тем, что совокупный капитал банка меньше установленного требования - 50 млн манатов, коэффициент адекватности совокупного капитала меньше 3%, банк не осуществляет свою текущую деятельность в пруденциальном порядке.

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Версия на азербайджанском языке "Günay Bank" müflis elan edilib, ona ləğvedici təyin olunub

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