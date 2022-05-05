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Общая сумма депозитов граждан Азербайджана в банках Грузии составила 374 млн лари

Общая сумма депозитов граждан Азербайджана в банках Грузии составила 374 млн лари Граждане Азербайджана занимают третье место в списке иностранцев с наибольшим количеством депозитов в банках Грузии.
Финансы
5 мая 2022 г. 16:53
Общая сумма депозитов граждан Азербайджана в банках Грузии составила 374 млн лари

Граждане Азербайджана занимают третье место в списке иностранцев с наибольшим количеством депозитов в банках Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального Банка Грузии за 2021 год.

По данным на декабрь прошлого года, общая сумма депозитов граждан Азербайджана составила 374 млн лари (123,2 млн долларов США). На долю граждан Азербайджана приходится 7% от общего объема депозитов иностранцев в банках соседней страны.

По общему объему депозитов в банках Грузии на первом месте расположились граждане России. Объем их сбережений составляет 748 млн лари (246,5 млн долларов США). Вторую позицию после России занимают граждане Израиля с 481 млн лари (158,5 млн долларов США).

По состоянию на март 2022 года иностранные депозиты в банках Грузии выросли до рекордного уровня - 5,6 млрд лари. Это на 330 млн лари больше в месячном сравнении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşları Gürcüstan banklarında ən çox depoziti olan əcnəbilərin ilk üçlüyündədir

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