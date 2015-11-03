​Государственный нефтяной фонд Азербайджана в этом году конвертирует в манаты дополнительно 1 млрд. долларов

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) до конца года конвертирует в манаты дополнительные средства в объеме 1 млрд. долларов, полученные за счет нефтяных доходов. Об этом сообщили Report в ГНФАР.

"Нефтяной фонд с 2003 года осуществляет ежегодные трансферты в госбюджет. Общая сумма трансфертов находит отражение в ежегодно утверждаемом президентом страны бюджете фонда. Эта сумма по согласованному с министерством финансов графику переводится в госбюджет. Фонд обнародует общественности сумму трансфертов, перечисляемых в госбюджет в каждом квартале", - сообщили в ГНФАР.

"Одним из обязательств Госнефтефонда является своевременное и правильное перечисление ежегодных трансфертов в госбюджет. Все поступления в ГНФАР, включая доходы от продажи основного источника доходов - углеводородов, осуществляются в иностранной валюте, в том числе, долларах США, и для выполнения вышеуказанных обязательств возникает необходимость конвертировать эти валюты в азербайджанский манат. С этой целью ГНФАР ежегодно по согласованному с министерством финансов графику проводит с самыми авторитетными банками страны соответствующие валютные операции по покупке необходимой суммы в манатах. Обмен проводится по официальному курсу Центробанка на день осуществления операции", - отметили в Фонде.

Наряду с этим отмечается, что национальная валюта Азербайджана не входит в инвестиционный портфель Фонда и манатная масса закупается только в целях погашения определенных расходных статей ГНФАР (в основном, трансферты в бюджет). Операции проводятся в соответствии с правилами и внутренними процедурами фонда: "Согласно инвестиционной политике Госнефтефонда, до 50% средств размещены в долларах США, до 35% - евро, до 5% - фунтах стерлингах, до 10 - в остальных валютах.

Напомним, что за январь-сентябрь этого года объем трансфертов Госнефтефонда в госбюджет в рамках исполнения бюджета на 2015 год составил 5,65 млрд. манатов. Хотя в 2015 году трансферт из Государственного нефтяного фонда в госбюджет прогнозировался в объеме 10,388 млрд. манатов, исполнение прогноза ожидается в объеме 8,13 млрд. манатов.