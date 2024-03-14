Государственное морское и портовое агентство перешло от убытков к прибыли

Государственное морское и портовое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта завершило 2022 год с чистой прибылью в размере 1,922 млн манатов. 2021 год агентство завершило с чистым убытком в размере 5,458 млн манатов.

Государственное морское и портовое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта завершило 2022 год с чистой прибылью в размере 1,922 млн манатов. 2021 год агентство завершило с чистым убытком в размере 5,458 млн манатов.

Как сообщает Report, в 2022 году доходы Государственного морского и портового агентства от коммерческой деятельности составили 6,823 млн манатов (на 1,6% больше, чем в 2021 году), прочие доходы - 7,249 млн манатов, операционные расходы - 6,414 млн манатов (на 29,3% меньше), административные расходы - 4,507 млн манатов (на 53,4 больше), платежи по налогу на прибыль - 1,229 млн манатов (в 7,8 раза больше).

По состоянию на 1 января 2023 года активы агентства составили 47,679 млн манатов, что на 8,5% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства агентства выросли в 5,65 раза - до 328 тыс. манатов, а балансовый капитал увеличился на 7,9% - до 47,351 млн манатов.