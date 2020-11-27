Государственная налоговая служба Азербайджана о возврате НДС

Граждане должны быть осторожны при использовании других приложений сомнительного происхождения

В последние дни поступают обращения от граждан о проблемах с возвратом НДС при использовании различных мобильных приложений.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.

В сообщении отмечается, что для возврата суммы НДС, начисляемой при оплате гражданами на объектах торговли и общественного питания, рекомендуется использовать сайт www.edvgerial.az и приложение BirBank.

Граждане должны быть осторожны при использовании других приложений сомнительного происхождения.