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Государственная налоговая служба Азербайджана о возврате НДС

Государственная налоговая служба Азербайджана о возврате НДС Граждане должны быть осторожны при использовании других приложений сомнительного происхождения
Финансы
27 ноября 2020 г. 18:00
Государственная налоговая служба Азербайджана о возврате НДС

В последние дни поступают обращения от граждан о проблемах с возвратом НДС при использовании различных мобильных приложений.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.

В сообщении отмечается, что для возврата суммы НДС, начисляемой при оплате гражданами на объектах торговли и общественного питания, рекомендуется использовать сайт www.edvgerial.az и приложение BirBank.

Граждане должны быть осторожны при использовании других приложений сомнительного происхождения.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Vergi Xidməti “ƏDV geri al” layihəsi ilə bağlı açıqlama yayıb

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