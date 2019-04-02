Госрасходы Азербайджана определят на основе стратегических планов

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С целью усиления эффективности оценки расходов государственного бюджета, обоснованного прогнозирования госрасходов ведется работа по их определению на основе среднесрочных расходов и стратегических планов.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов в интервью в официальной прессе.

По его словам, в прошлом году впервые были проведены меры по контролю в некоторых областях государственной финансовой системы расширен охват аналитических работ. В результате усиления деятельности по возврату в бюджет избыточных расходов и необоснованно потраченных средств, рост объема возвращенных в бюджет средств составил 28,9%.

В.Гюльмамедов сказал, что только в прошлом году было выявлено 714 недочетов по итогам 53 аудиторских проверок, а в 2017 году в результате 49 аудитов выявлено 689 недочетов.

Председатель Счетной палаты отметил, что внесенные по инициативе президента страны поправки в Кодекс административных правонарушений и Уголовный кодекс касательно государственных закупок способствуют повышению ответственности в этом направлении.