​Госнефтефонд Азербайджана потерял на изменениях курсов валют более 131 млн. долларов

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Валютные резервы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в результате происходящих на мировом рынке колебаний курсов валютных пар за январь-февраль 2016 года обесценились на 131 236,5 тыс. долларов США.

По итогам расследования аналитической группы Report выявлено, что за отчетный период курс валютной пары USD/EUR не изменился (по состоянию на 01.03.2016 - 1,0860 USD/EUR).

Наряду с этим, курс фунта стерлинга на 1 марта снизился с 1,4739 USD/GBP до 1,3916 USD/GBP и убыток фонда по резервам данной валюты составил 96 120,4 тыс. долларов.

Курс австралийского доллара снизился с 0,728 USD/AUD до 0,714 USD/AUD, убыток фонда составил 3 691,8 тыс. долларов.

Активы ГНФАР в турецких лирах обесценились на 5 772,5 тыс. долларов из-за снижения курса с 0,3426 USD/TRY до 0,3374 USD/TRY.

Курс российского рубля снизился с 0,0136 USD/RUB до 0,0133 USD/RUB, в результате убыток фонда по данной валюте составил 10 960,5 тыс. долларов.

Корейский вон упал с 0,0009 USD/KRW до 0,0008 USD/KRW, в итоге убыток фонда составил 49 197,5 тыс. долларов.

Убыток фонда из-за снижения китайского юаня с 0,1540 USD/CNY до 0,1526 USD/CNY равен 4 350,8 тыс. долларов.

Отметим, что за анализируемый период курс японской иены вырос с 0,0083 USD/JPY до 0,0089 USD/JPY, в результате чего ГНФАР заработал на данной паре 38 857,0 тыс. долларов.