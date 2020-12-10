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Годовая инфляция в Азербайджане сохранилась на уровне 2,8%

Годовая инфляция в Азербайджане сохранилась на уровне 2,8% В прошлом месяце индекс потребительских цен на продовольствие, напитки и табачные изделия в стране вырос на 0,4%
Финансы
10 декабря 2020 г. 13:27
Годовая инфляция в Азербайджане сохранилась на уровне 2,8%

В январе-ноябре текущего года индекс потребительских цен в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 102,8%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 105%, непродовольственным товарам - 101,3 %, платным услугам населению - 101%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По данным, в ноябре этого года индекс потребительских цен составил 100,5% по сравнению с октябрем и 102,4% по сравнению с ноябрем прошлого года.

В прошлом месяце индекс потребительских цен на продовольствие, напитки и табачные изделия в стране вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,9% по сравнению с ноябрем прошлого года.

В прошлом месяце индекс потребительских цен непродовольственных товаров составил 100,1% по сравнению с предыдущим месяцем и 101,2% по сравнению с ноябрем прошлого года. В ноябре по сравнению с октябрем потребительские цены на платные услуги населению составили 100,9 %, а по сравнению с ноябрем прошлого года - 101,1%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda illik inflyasiya 2,8% qalıb

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