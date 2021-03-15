Годовая инфляция в Азербайджане достигла 3,7%

В феврале текущего года индекс потребительских цен составил 101,6% по сравнению с предыдущим месяцем и 104,2% по сравнению с февралем прошлого года

В январе-феврале текущего года индекс потребительских цен в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 103,7%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 104,9%, непродовольственным товарам - 103,6%, платным услугам населению - 102,3%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, в феврале текущего года индекс потребительских цен составил 101,6% по сравнению с предыдущим месяцем и 104,2% по сравнению с февралем прошлого года.

В феврале 2021 года индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 102,1% по сравнению с предыдущим месяцем и 105,2% по сравнению с февралем предыдущего года.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%, по сравнению с февралем предыдущего года - 103,7%.

В феврале 2021 года индекс потребительских цен на платные услуги населению составил 102,0% по сравнению с предыдущим месяцем и 103,3% по сравнению с февралем предыдущего года. Существенных изменений в тарифах на другие платные услуги не произошло.