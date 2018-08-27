ГНФАР в прошлом году увеличил инвестиции в депозиты турецких банков

Баку. 27 REPORT.AZ/ Объем инвестиций в банковские депозиты Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 января 2018 года составил 2 134 556 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете фонда.

По данным на 31 декабря 2017 года, фонд разместил 2 134556 тыс. манатов в депозиты с датой окончания в январе и феврале 2018 года в банках-нерезидентах с кредитными рейтингами BB/Ba3 и выше (Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s).

Фонд увеличил объем депозитов, размещенных в четырех турецких банках. Так, в Zıraat Bankası этот показатель вырос на 10%, до 472 222 тыс. манатов, Akbank - на 4,4% до 292 613 тыс. манатов, İş Bankası - на 7,8% до 687 892 тыс. манатов, Garanti Bankası – на 6,87%, до 681 829 тыс. манатов.