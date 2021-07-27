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ГНФАР увеличил долю акций в инвестпортфеле

ГНФАР увеличил долю акций в инвестпортфеле На 1 июля этого года удельный вес облигаций и других инструментов денежного рынка в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составил 62,9%, что на 3,9 процентных пункта меньше, чем на 1 июля прошлого года.
Финансы
27 июля 2021 г. 15:41
ГНФАР увеличил долю акций в инвестпортфеле

На 1 июля этого года удельный вес облигаций и других инструментов денежного рынка в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составил 62,9%, что на 3,9 процентных пункта меньше, чем на 1 июля прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Вместо этого ГНФАР увеличил свою долю в инвестиционном портфеле с 13,7% до 17,9%.

Доля золота в инвестициях фонда изменилась с 13,6% до 13,1%, а доля недвижимости - с 5,9% до 6,1%.

В настоящее время ГНФАР располагает 101,8 тоннами золота, что на 1 тонну больше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке SOFAZ increases stake of shares in investment portfolio
Версия на азербайджанском языке ARDNF investisiya portfelində səhmin payını artırıb

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