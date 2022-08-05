ГНФАР продлил срок депозита в Центральном банке Турции

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) продлил на 5 месяцев (до конца текущего года) срок депозита в Центральном банке Турции, размещенного в январе текущего в размере 1 млрд евро.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) продлил на 5 месяцев (до конца текущего года) срок депозита в Центральном банке Турции, размещенного в январе текущего в размере 1 млрд евро.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Фонде.

"Депозит был поэтапно размещен в Центробанке Турции в рамках инвестиционной стратегии и правил ГНФАР. Было принято решение о продлении срока депозита, принимая во внимание его положительный вклад в финансовую стабильность в Турции, а также текущую ситуацию на рынке", - говорится в заявлении.