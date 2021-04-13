Глобальные продажи компьютеров выросли более чем на 55%

Глобальные продажи компьютеров в первом квартале этого года выросли на 55,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 84 миллионов, что связано с воздействием пандемии коронавируса.

Глобальные продажи компьютеров в первом квартале этого года выросли на 55,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 84 миллионов, что связано с воздействием пандемии коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении агентства рыночных исследований IDC.

По информации, лидером рынка, где продается около 1 млн компьютеров в день, является китайская компания Lenovo с долей 24,3%. За отчетный период она продала 20,4 млн компьютеров, что на 59,1% больше годового показателя.

На следующей строчке расположились американские компании HP с долей 22,9% и Dell с долей 15,4%. За тот же период эти компании продали 19,2 млн (на 64,1% больше, чем годом ранее) и 12,9 млн единиц (на 23,4% больше) компьютеров соответственно.

Отметим, что самый высокий рост в первом квартале этого года - 111,5% - был зафиксирован у американского технологического гиганта Apple.