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Глобальные продажи компьютеров выросли более чем на 55%

Глобальные продажи компьютеров выросли более чем на 55% Глобальные продажи компьютеров в первом квартале этого года выросли на 55,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 84 миллионов, что связано с воздействием пандемии коронавируса.
Финансы
13 апреля 2021 г. 16:16
Глобальные продажи компьютеров выросли более чем на 55%

Глобальные продажи компьютеров в первом квартале этого года выросли на 55,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 84 миллионов, что связано с воздействием пандемии коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении агентства рыночных исследований IDC.

По информации, лидером рынка, где продается около 1 млн компьютеров в день, является китайская компания Lenovo с долей 24,3%. За отчетный период она продала 20,4 млн компьютеров, что на 59,1% больше годового показателя.

На следующей строчке расположились американские компании HP с долей 22,9% и Dell с долей 15,4%. За тот же период эти компании продали 19,2 млн (на 64,1% больше, чем годом ранее) и 12,9 млн единиц (на 23,4% больше) компьютеров соответственно.

Отметим, что самый высокий рост в первом квартале этого года - 111,5% - был зафиксирован у американского технологического гиганта Apple.

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Версия на английском языке Global computer sales grows by over 55%
Версия на азербайджанском языке Qlobal kompüter satışı 55%-dən çox artıb

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