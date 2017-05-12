Глава ГНФАР встретился с заместителем гендиректора банка Credit Agricole

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодня исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Шахмар Мовсумов провел встречу с делегацией во главе с гендиректором французского банка Credit Agricole Corporate & Investment Режи Монфроном. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу фонда.

Ш. Мовсумов проинформировал гостей о деятельности ГНФАР, управлении активами и инвестиционной деятельности фонда, проекте Южного газового коридора, деятельности Азербайджана по обеспечению прозрачности в добывающей промышленности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями вокруг инвестиций фонда во Франции и будущих инвестиционных возможностей, перспективах сотрудничества с банком Credit Agricole Corporate & Investment.

Делегация ознакомилась с музеем фонда.