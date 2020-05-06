Глава ЦБА: Слабые банки проблема для имиджа страны

© Report — Эльман Рустамов https://report.az/storage/news/0dde3edfd6f66cd8bd23aab194abd171/63bf83a5-44c0-47ab-b762-4e95bbf2b36d_292.jpg

"В Азербайджане слабые банки иногда привлекают депозиты под высокий процент, иногда открыто, а порой и тайно, и повышение процентных ставок на рынке является плохим примером для других банков".

Как передает Report, об этом в эфире телеканала REAL заявил председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, подобные банки также является проблемой для имиджа страны:

"К примеру, иностранец разместил депозит в Atabank, часто приезжает в страну для снятия средств, выступает в СМИ, пишет об этом в социальных сетях, пригрозил судом. Естественно, для Азербайджана – страны со здоровой экономикой – иностранцу не отдают деньги – плохое явление, проблема для имиджа страны. Так что было решительно дано поручение устранить подобные случаи. Это можно было сделать и раньше, но проблемы скопились, и сегодня их решаем мы", - сказал он.