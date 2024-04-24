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Глава ЦБА Азербайджана обсудил с Минфином США вопросы финансовой стабильности

Глава ЦБА Азербайджана обсудил с Минфином США вопросы финансовой стабильности
Финансы
24 апреля 2024 г. 13:47
Глава ЦБА Азербайджана обсудил с Минфином США вопросы финансовой стабильности

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Департамент казначейства США обсудили возможности сотрудничества по усилению мер кибербезопасности и обеспечению финансовой стабильности в целом.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал в социальной сети "X".

"Очередные встречи банковской миссии Азербайджана состоялись в Департаменте казначейства США. Мы провели плодотворные обсуждения с помощником секретаря Казначейства по глобальным вопросам Анной Моррис и заместителем помощника секретаря по делам Европы и Евразии Брайаном Макколи. В ходе встреч мы рассмотрели меры контроля финансовых учреждений со стороны ЦБА, обменялись мнениями по макроэкономическим вопросам", - отметил он.

Стороны обсудили также возможности сотрудничества в области оценки и управления рисками, подчеркнул T.Кязымов.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s central bank, US Department of Treasury discuss financial stability
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov ABŞ Xəzinədarlıq Departamenti ilə maliyyə sabitliyini müzakirə edib

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