Генеральный исполнительный директор ПНФР: Доверие людей к банковскому сектору восстанавливается

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Финансовые результаты за 2018 год будут лучше ожидаемых.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный исполнительный директор Палаты надзора над финансовыми рынками (ПНФР) Ибрагим Алышов.

"Итоги 2017 года позволяют нам давать положительные прогнозы на 2018 год. В прошлом году инфляция составила 12,9%, а в этом году коридор роста цен установлен в пределах 6-8%. По прогнозам международных организаций, данный показатель составит 7%. Экономика Азербайджана будет расти быстрее и динамичнее в 2018 году", - сказал он.

По словам представителя ПНФР, финансовые активы в Азербайджане составили более 60% ВВП в прошлом году:

"Большая часть активов сосредоточена в банковском секторе. Банки выдали кредиты на 5 млрд манатов".

Алышов отметил, что в Азербайджане удалось добиться стабильности маната:

"На фоне укрепления маната появились первые сигналы о восстановлении доверия к банкам. По итогам 2017 года, доверие людей к банковскому сектору восстанавливается. Депозиты начали расти. В частности, увеличились срочные вклады в манатах".