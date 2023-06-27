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Газпромбанк прогнозирует в 2023 году 4,6%-ный рост в экономике Казахстана

Газпромбанк прогнозирует в 2023 году 4,6%-ный рост в экономике Казахстана Темпы роста ВВП Казахстана в 2023 году прогнозируются на уровне 4,6%, что близко к верхней границе обновленного прогноза Нацбанка страны (4–4,5%).
Финансы
27 июня 2023 г. 18:33
Газпромбанк прогнозирует в 2023 году 4,6%-ный рост в экономике Казахстана

Темпы роста ВВП Казахстана в 2023 году прогнозируются на уровне 4,6%, что близко к верхней границе обновленного прогноза Нацбанка страны (4–4,5%).

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований российского Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ.

По ее словам, в 2024 году рост экономики страны нормализуется у отметки в 4%.

"Казахстан приступил к экономическим реформам и трансформации институциональной системы. Основным драйвером роста экономики в 2023–2024 гг. останется сырьевой сектор", - сказала Г.Хайдаршина.

Она подчеркнула, что Казахстан является одним из ключевых бенефициаров роста цен на сырье (нефть, газ, металлы и уран).

"Поддержку росту экономики окажут транспорт и строительство в условиях повышения роли Казахстана как евразийского логистического хаба. Ключевые компоненты, обеспечивающие рост ВВП, - торговля, строительный и транспортный сектора - продолжат расти", - заметила главный экономист банка.

В 2023 году в оптовой и розничной торговле ожидается рост на уровне 16%, в секторе транспорта, информации и связи - 16%, в строительном секторе - 14%, в горнодобывающей промышленности - 9%, обрабатывающей промышленности - 10%, в области недвижимости - 6%, в сфере сельского и рыбного хозяйства - 4%, в области финансового посредничества - 3%, в сфере образования - 3%, прочих отраслях - 8%, в сфере чистых налогов на продукты - 5%.

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Версия на азербайджанском языке “Qazprombank” Qazaxıstan iqtisadiyyatının bu il 4,6 % artacağını proqnozlaşdırır

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