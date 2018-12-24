Fitch подтвердил рейтинг Petkim

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Petkim Holding, основная доля которого принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), на уровне "B".

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Fitch.

Прогноз по рейтингу стабильный.

SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже.