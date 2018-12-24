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    Fitch подтвердил рейтинг Petkim

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Petkim Holding, основная доля которого принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), на уровне "B".

    Как сообщает Report, об этом говорится в информации Fitch.

    Прогноз по рейтингу стабильный.

    SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже.

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