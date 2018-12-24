Fitch подтвердил рейтинг Petkim

https://report.az/storage/news/5c368d4c05fc4b7e9872fc545590dd5e/9b4d450e-44b2-4818-b88b-95657b9f3f6b_292.jpg
Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Petkim Holding, основная доля которого принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), на уровне "B".
Как сообщает Report, об этом говорится в информации Fitch.
Прогноз по рейтингу стабильный.
SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже.
Günel AbbasovaАвтор новости