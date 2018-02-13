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    Fitch подтвердил рейтинг Pasha Yatırım Bankası

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг в национальной валюте Pasha Yatırım Bankası на уровне "BBB+", сохранив прогноз по рейтингу "стабильным".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт агентства.

    Pasha Yatırım Bankası создан путем приобретения Pasha Bank акций TAİB Bank, принадлежащего турецкому Aksoy Holding. В настоящее время азербайджанская сторона контролирует 99,92% акций.

    Fitch обосновал свое решение поддержкой турецкого банка со стороны основного акционера. Агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Pasha Bank на уровне "B", прогноз по рейтингу "стабильный".

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