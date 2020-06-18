Фискальная прозрачность в Азербайджане отражена в докладе Госдепа США

Госдепартамент США опубликовал доклад по фискальной прозрачности стран мира за 2020 год (2020 Fiscal Transparency Report).

Как сообщает Report, в докладе нашла отражение и ситуация с фискальной политикой в Азербайджане. Отмечается, что в течение рассматриваемого периода данные по бюджету и долговым обязательствам страны были общедоступны, в том числе онлайн, и отражают практически полную картину доходов правительства, включая доходы от природных ресурсов.

"Финансовые отчеты, которые прошли аудит, для крупных государственных предприятий были также общедоступны онлайн. Данные по бюджету были в целом достоверны. Высший орган аудита Азербайджана провел проверку исполнения годового бюджета страны, его отчеты и заключения по исполнению государственного бюджета были доступны общественности в течение определенного периода времени",- говорится в документе.