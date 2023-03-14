Финансовые компании потеряли $465 млрд своей капитализации из-за краха SVB

Рыночная капитализация финансовых компаний со всего мира за два дня торгов после банкротства Silicon Valley Bank (SVB) снизилась на 465 млрд долларов.

Рыночная капитализация финансовых компаний со всего мира за два дня торгов после банкротства Silicon Valley Bank (SVB) снизилась на 465 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg. Именно на столько упала совокупная стоимость компаний, включенных в индексы MSCI World Financials и MSCI EM Financials.

Стоимость финансовых компаний сегодня продолжила сокращаться. По итогам торгового дня на азиатских рынках индекс MSCI Asia Pacific Financials упал на 2,7%, до минимума с 29 ноября 2022 года. Так, японская Mitsubishi UFJ Financial Group потеряла в цене сразу 8,3%, южнокорейская Hana Financial Group - 4,7%, а акции австралийской ANZ Group подешевели на 2,8%.

Silicon Valley Bank объявил о банкротстве 10 марта. Это 16-й по величине банк США, который был ориентирован на стартапы. Его банкротство стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года и вторым по величине в истории США после Washington Mutual Bank. Акционеры SVB уже подали иск о мошенничестве к материнской компании банка - SVB Financial Group.

Президент США Джо Байден пообещал, что руководство обанкротившихся банков будет уволено и привлечено к ответственности, а меры надзора и регулирования в отношении банковского сектора - ужесточены.