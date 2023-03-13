О нас

Пенсионный фонд в Швеции потерял свыше миллиарда долларов после краха SVB

Пенсионный фонд в Швеции потерял свыше миллиарда долларов после краха SVB Потери шведского пенсионного фонда Alecta от инвестиций в обанкротившийся американский банк Silicon Valley Bank (SVB) составили 12 млрд крон ($1,13 млрд).
Финансы
13 марта 2023 г. 21:13
Пенсионный фонд в Швеции потерял свыше миллиарда долларов после краха SVB

Потери шведского пенсионного фонда Alecta от инвестиций в обанкротившийся американский банк Silicon Valley Bank (SVB) составили 12 млрд крон ($1,13 млрд).

Как передает Report, об этом сообщает агентство ТТ.

"Есть много признаков того, что эти инвестиции следует считать потерянными", - прокомментировал представитель фонда Якоб Лапидус.

Однако, по словам генерального директора фонда Магнуса Биллинга, банкротство затронуло Alecta лишь незначительно. "Клиенты могут чувствовать себя в безопасности", - подчеркнул он. Глава фонда отметил, что эти потери следует сопоставить с общей суммой в 1,2 трлн крон, которыми управляет Alecta.

Биллинг также подчеркнул, что финансовое положение компании "очень прочное". "Мы по-прежнему обеспечиваем нашим клиентам положительный результат доходности", - сказал гендиректор.

В конце прошлой недели пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского Silicon Valley Bank (SVB).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Состоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
13 марта 2023 г. 20:52
Омбудсмен подготовила доклад о расследовании, проведенном в местах массовых захоронений в Эдилли
Омбудсмен подготовила доклад о расследовании, проведенном в местах массовых захоронений в Эдилли
13 марта 2023 г. 17:10
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Германию
13 марта 2023 г. 14:45
Президент: Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом вызывает удовлетворение
Президент: Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом вызывает удовлетворение
13 марта 2023 г. 12:48
Администрация президента приглашает представителей армянской общественности Карабаха на вторую встречу
Администрация президента приглашает представителей армянской общественности Карабаха на вторую встречу
13 марта 2023 г. 11:20
Помощник президента: В документах, принятых на брюссельской, московской, пражской, сочинской встречах, нет упоминания о Карабахе
Помощник президента: В документах, принятых на брюссельской, московской, пражской, сочинской встречах, нет упоминания о Карабахе
12 марта 2023 г. 22:07
Хикмет Гаджиев: Армения не хочет заключения мирного договора и пытается выиграть время
Хикмет Гаджиев: Армения не хочет заключения мирного договора и пытается выиграть время
12 марта 2023 г. 21:26
Создан Оргкомитет по проведению в Баку Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт
Создан Оргкомитет по проведению в Баку Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт
11 марта 2023 г. 19:56
Президент Азербайджана поздравил председателя КНР
Президент Азербайджана поздравил председателя КНР
11 марта 2023 г. 15:01
Ильхам Алиев встретился с президентом Болгарии в формате видеоконференции 
ФотоИльхам Алиев встретился с президентом Болгарии в формате видеоконференции 
11 марта 2023 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi