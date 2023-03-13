Пенсионный фонд в Швеции потерял свыше миллиарда долларов после краха SVB

Потери шведского пенсионного фонда Alecta от инвестиций в обанкротившийся американский банк Silicon Valley Bank (SVB) составили 12 млрд крон ($1,13 млрд).

Потери шведского пенсионного фонда Alecta от инвестиций в обанкротившийся американский банк Silicon Valley Bank (SVB) составили 12 млрд крон ($1,13 млрд).

Как передает Report , об этом сообщает агентство ТТ.

"Есть много признаков того, что эти инвестиции следует считать потерянными", - прокомментировал представитель фонда Якоб Лапидус.

Однако, по словам генерального директора фонда Магнуса Биллинга, банкротство затронуло Alecta лишь незначительно. "Клиенты могут чувствовать себя в безопасности", - подчеркнул он. Глава фонда отметил, что эти потери следует сопоставить с общей суммой в 1,2 трлн крон, которыми управляет Alecta.

Биллинг также подчеркнул, что финансовое положение компании "очень прочное". "Мы по-прежнему обеспечиваем нашим клиентам положительный результат доходности", - сказал гендиректор.

В конце прошлой недели пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского Silicon Valley Bank (SVB).