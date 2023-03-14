В Брюсселе заявили, что крах SVB не отразится напрямую на финансовой системе ЕС

Министры финансов стран Еврогруппы полагают, что крах американского Silicon Valley Bank (SVB) не окажет прямого воздействия на финансовую систему Европы, но является сигналом о важности обеспечения устойчивости банковской системы ЕС в условиях продолжающе

Министры финансов стран Еврогруппы полагают, что крах американского Silicon Valley Bank (SVB) не окажет прямого воздействия на финансовую систему Европы, но является сигналом о важности обеспечения устойчивости банковской системы ЕС в условиях продолжающейся неопределенности.

Об этом Report передает со ссылкой на "Интерфакс".

"Поскольку в ЕС присутствие этого банка очень и очень ограниченное, мы не видим прямых последствий, но внимательно следим за развитием событий и принимаем к сведению решительную реакцию властей США", - заявил по итогам заседания Еврогруппы в Брюсселе комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

Он отметил, что экономика еврозоны вступила в этот год в несколько лучшей форме, чем ожидалось несколько месяцев назад, но потрясения в банковской системе на фоне общей неустойчивости могут возникнуть в любое время.

"Неопределенность остается очень высокой", - подчеркнул европейский комиссар.