Евро снизился на фоне политической неопределенности в Германии

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Евро снизился по отношению к основным мировым валютам. Как сообщает Report, это связано с провалом попыток канцлера Германии Ангелы Меркель создать коалиционное правительство, что спровоцировало политическую неопределенность в экономике Германии.

Позиции возглавляемых Меркель консерваторов Германии ослабли по итогам сентябрьских выборов, и сегодня канцлер сообщила, что проинформирует президента страны о невозможности формирования коалиции после отказа от переговоров Свободной демократической партии. Таким образом, если Меркель не сформирует правительство меньшинства, президент может объявить о проведении новых выборов.

Эта новость спровоцировала падение евро с 1,18 USD/EUR до 1,1725 USD/EUR, затем он вновь укрепил позиции до 1,1740 USD/EUR. К иене евро снизился с 133,2 до 131,3.

Аналитическая группа Report прогнозирует дальнейшее снижение евро до конца года.