Эльман Рустамов: Цена нефти - ключевой фактор роста валютных резервов

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Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Сохранение цены нефти на мировом рынке на уровне в 45 долларов/баррель, заложенном в государственном бюджете, обеспечивает положительный платежный баланс и рост валютных резервов Центробанка Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

"Цена нефти является ключевым фактором роста валютных резервов ЦБА. В настоящее время цена высокая. Более того, начаты выплаты бонусов Азербайджану по условиям нового нефтяного контракта. Могу сказать, что в 2018 году наши валютные резервы возрастут в не меньшем объеме, чем в 2017 году", - сказал главный банкир.