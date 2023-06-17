Экс-глава Банка Англии: Brexit - причина высокой инфляции в Великобритании

Бывший глава Банка Англии Марк Карни считает, что выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) стал причиной высокой инфляции, которую власти Соединенного Королевства до сих пор не могут взять под контроль.

Бывший глава Банка Англии Марк Карни считает, что выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) стал причиной высокой инфляции, которую власти Соединенного Королевства до сих пор не могут взять под контроль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает The Daily Telegraph.

"Перед [референдумом 2016 года по] Brexit мы заявили, что это станет негативным шоком предложения на определенное время и последствиями этого будет более слабый фунт стерлингов, более высокая инфляция и более слабый рост. И что Центробанку придется учитывать это. Сейчас именно это и произошло. Это случилось в увязке с другими факторами, но то, что здесь происходит - уникальный аспект экономической корректировки", - сказал он.